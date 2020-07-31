Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,972.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Etiyopya ve Nijerya'da 45 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Adam Abu-bashal,Gökhan Kavak   | 31.07.2020
TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Abuja

TDV, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Nijerya'da 2 bin 800 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Başkent Abuja'da kesilen kurbanlıklar, Kano, Kaduna, Nasarava ve Nijer eyaletlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. ( Gökhan Kavak - Anadolu Ajansı )

Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Etiyopya'da 42 bin 500 hisselik kurban kesildiğini belirtti. 

Alıcı, kurban etlerinin mülteci kamplarına ve ihtiyaç sahibi yerel halka dağıtıldığını bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Etiyopya'da da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sıkıntılı günler yaşandığını dile getiren Alıcı, "Bu zor zamanlarda Etiyopyalı kardeşlerimizin yanında olmak bizler için görevden öte bir sorumluluktur. Etiyopyalı kardeşlerimizin bayram sevincini paylaşmak, bu zor günlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak bizim için büyük gurur kaynağı olmuştur." dedi.

TDV Nijerya yetkilisi Zunnurain Abdulwahab da yaptığı açıklamada, TDV aracılığıyla Nijerya'da 2 bin 800 hisselik kurban kesildiğini ifade etti.

Kurban etlerini başkent Abuja'ya bağlı farklı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Abdulwahab, Türkiye'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 141'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 11 milyonu aştı
Almanya, İspanya’nın 3 bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 155 bini aştı

Benzer haberler

TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

'Salgınla mücadelenin merkezinde' yoğun bayram mesaisi

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Suriye'de 900 bin kişiye kurban eti

Türk Kızılay yurt içinde ve 16 ülkede kurban kesimlerine başladı

Türk Kızılay yurt içinde ve 16 ülkede kurban kesimlerine başladı
Kurban Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor

Kurban Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
İDDEF yurt dışı için kurban hazırlıklarını tamamladı

İDDEF yurt dışı için kurban hazırlıklarını tamamladı