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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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İçişleri Bakanlığı: 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır." denildi.

Cankut Taşdan   | 12.04.2020
İçişleri Bakanlığı: 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür edildi. 


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