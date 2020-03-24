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Yurt dışından gelen 23 kişi Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 23 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Zafer Göder   | 24.03.2020
Yurt dışından gelen 23 kişi Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

İsveç'ten hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüsle kente getirildi.

Vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurt girişinde kontrolden geçirilen 23 kişi, kendileri için ayrılan odalara alındı.

Bolu'da gözetim altındakiler 72 oldu

Koranavirüs tedbirleri kapsamında kente dün Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan da 10 kişi getirildi.

Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak bu kişilere, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

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