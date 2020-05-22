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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Brusaferro, ülke genelinde Kovid-19 salgını eğrisinin istikrarlı biçimde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Barış Seçkin   | 22.05.2020
İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Roma'da salgına ilişkin haftalık verilerin açıklandığı basın toplantısında konuşan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, "Salgın eğrisi, istikrarlı biçimde düşmekte." dedi. 

Brusaferro, ülke genelindeki bütün bölgelerde düşüşün birbirinden farklılık gösterse de sürdüğünü ancak bölgelerdeki gidişatın ülkeyi üçe böldüğünü kaydetti.

Salgından en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde de salgının düşüşte olduğunu aktaran Brusaferro, "Bu olumlu bir işaret." dedi.

Brusaferro, "(Vakalardaki) Düşüşe rağmen virüsün etrafta dolaşımı sürüyor. Kişisel önlemlerin gevşetilmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Silvio Brusaferro, ilerleyen haftalarda vaka sayısında artışlar olabileceğini ancak zamanında buna önlem alabileceklerini ifade etti.

Toplantıya katılan İtalya Eczacılar Ajansı (AIFA) Genel Direktörü Nicola Magrini de aşı konusunda ilerleme sağlanan 5-6 çalışma olduğu bilgisini verirken, ilk aşının 2021 bahar ya da yaz aylarına yetişebileceğini umduğunu belirtti.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza da salgına ilişkin verilerin cesaret verici seyrettiğini, ülkenin, 4 Mayıs’ta başlayan kademeli normale dönüş sürecine ayak uydurduğunu kaydetti.

Basın toplantısında paylaşılan verilere göre, incelenen 31 bin 17 ölümün yüzde 95,3'ünü 60 yaş ve üzeri grup oluşturuyor. Bu grup içinde, Kovid-19’un en çok etkilediği yaş aralığı ise yüzde 40,9 (12 bin 691 kişi) ile 80-89 yaş grubu oldu. Kovid-19 vakalarının yaş ortalaması 62 olarak verildi.


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