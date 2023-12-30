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Dünya

İtalya, Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirdi

İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25'i geçmemesi kararı aldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
İtalya, Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirdi

Milano

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Alınan kararlara göre, şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 avro alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

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