Dolar
20.75
Euro
22.16
Altın
1,963.37
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
26,832.00
BIST 100
4,886.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

Barış Seçkin  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

Roma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmelerinde, müttefik iki ülke olarak ortak güvenlik için çalışmaya devam etme ve bölgesel, Avrupa ve çok taraflı düzeyde halihazırda yoğun olan ortaklığı yeniden başlatma konusunda güçlü irade beyan ettikleri belirtildi.

İtalya Başbakanlığından Meloni ile Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Başbakan Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini yinelediği belirtilen açıklamada, liderlerin ikili yakın ilişkilerin üzerinde durduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her iki lider de müttefik iki ülke olarak ortak güvenlik için çalışmaya devam etme ve bölgesel, Avrupa ve çok taraflı düzeyde halihazırda yoğun olan ortaklığı yeniden başlatma konusunda güçlü irade beyan ettiler. Yakında yeniden görüşme fırsatına sahip olma ümidi dile getirildi."

İki liderin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da İtalya Başbakanı Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladığı ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını dilediği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler gerçekleştirilemiyor
Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, kapakları açıldı
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

Benzer haberler

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu
İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet