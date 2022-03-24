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Dünya

İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili, "Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Barış Seçkin   | 24.03.2022
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Roma

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