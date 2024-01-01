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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Atila Altuntaş  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşı kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.

Göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son", ''Katil İsrail'' şeklinde slogan attı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Grup adına yapılan konuşmada ise İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yaptığı katliamdan dolayı yılbaşı kutlamadıklarını bunun yerine Filistin halkının sesini duyurmaya çalıştıkları belirtildi.

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