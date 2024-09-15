Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,412.30
BTC/USDT
60,133.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Aile Platformu, "Dursun Bu Hayasızca Akın!" sloganıyla 400 STK'nın katılımı ile Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda "Büyük Aile Buluşması" düzenleniyor.
logo
Dünya

İstanbul'da LGBT propagandasına karşı "Büyük Aile Buluşması" başladı

Büyük Aile Platformunca "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş", Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Koray Taşdemir  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İstanbul'da LGBT propagandasına karşı "Büyük Aile Buluşması" başladı

İstanbul

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri, aileler ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için bir araya gelen kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" , "Ailemize anayasal koruma istiyoruz" , "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşırken, LGBT dayatmasına karşı sloganlar attı.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Alanda oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri yol keserek eylem yaptı
ABD'den gelen arkadaşı İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi anlattı
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

İstanbul'da LGBT propagandasına karşı "Büyük Aile Buluşması" başladı

İstanbul'da LGBT propagandasına karşı "Büyük Aile Buluşması" başladı

Büyük Aile Platformu "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet