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Dünya

İsraillilerin yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor

İsrail'de yapılan bir anket, halkın yüzde 74'ünün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğini, siyasi partilere ve Meclise olan güvenin ise en düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İsraillilerin yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor

Kudüs

"Walla" haber sitesindeki habere göre, Hayfa Üniversitesi tarafından Aralık 2024'te halkın tüm kesimlerini kapsayan bir anket yapıldı.

Anketin sonuçlarına göre, İsraillilerin yüzde 74'ü Başbakan Netanyahu'ya güvenmezken, siyasi partilere ve Meclise güvenmeyenlerin oranı ise en düşük seviyelere gerileyerek yüzde 85 olarak kaydedildi.

İsraillilerin yüzde 70'i Başbakanlık Basın Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlara güvenmediğini, yüzde 65'i de Başsavcılığa güvenmediğini belirtti.

Halkın yüzde 55'i polis teşkilatına güvenmediğini söylerken, yüzde 47'si de kamu kurumlarından iyi hizmet almak için rüşvet vermeleri gerektiğini düşünüyor.

Uzmanlardan "hükümette rüşvetin yayıldığı" uyarısı

Öte yandan Hayfa Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden anketi hazırlayan Eran Vigoda-Gadot ve Shlomo Mizrahi, "İsrail hükümetinin tüm düzeylerinde rüşvetin endişe verici halde yayıldığı" uyarısında bulundu.

İsrail toplumunun siyasi, hukuki ve kolluk sistemlerinde derin güven kaybı yaşadığına dikkati çeken araştırmacılar, bakanlıkların siyasileşmesinin güvensizliğin artmasına yol açtığını ifade etti.


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