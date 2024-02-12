Dolar
30.71
Euro
33.05
Altın
2,014.24
ETH/USDT
2,547.50
BTC/USDT
49,367.00
BIST 100
9,174.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü.

Burak Dağ  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi

Ankara

NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya canlı bağlantıdaki "o an"ı sordu
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş son yolculuğuna uğurlandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'a saldırılarında "olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar" var

Gazze Şeridi'nden çıkarılan İsrailli esirler aile evinde tutulduklarını ve futboldan konuştuklarını anlattı

Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi

Biden'ın, Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi
Gazze’nin yaşam dolu bölgesi Muhaberat, İsrail saldırılarıyla moloz yığınına dönüştü

Gazze’nin yaşam dolu bölgesi Muhaberat, İsrail saldırılarıyla moloz yığınına dönüştü
Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu

Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet