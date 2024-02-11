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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor

Fransa'nın, 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah şehrine yönelik İsrail saldırılarından derin endişe duyduğu bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından derin endişe duyuyor

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah şehrinin, bölge halkına insani yardım ulaştırılması için "hayati bir geçiş noktası" ve 1,3 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı bir alan olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik geniş çaplı operasyonlarının mevcut insani felaketi yeni bir boyuta taşıyacağı kaydedildi.

Bunun meşru olmayan bir durum yaratacağına dikkat çekilen açıklamada, çatışmaların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın başka bir yerde olduğu gibi Gazze'de de uluslararası insancıl hukuka aykırı olan zorla yerinden edilmelere karşı olduğu vurgulandı.

Fransa'nın iki devletli çözümden yana olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin ve halkının geleceği ancak İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayan bir Filistin devletinde olabilir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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