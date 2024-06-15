İsrailli yüzlerce gösterici, hükümeti, kuzey bölgesi sakilerini görmezden gelmekle suçladı
İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, Lübnan'daki Hizbullah ile karşılıklı saldırılardan etkilenen "kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle" suçladıkları İsrail hükümetinin politikalarını protesto etti.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, Safed kenti yakınlarındaki Ami'ad kavşağını kapattı.
Binyamin Netanyahu hükümeti aleyhinde slogan atan eylemciler, hükümeti, kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle suçladı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.