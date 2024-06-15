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Dünya

İsrailli yüzlerce gösterici, hükümeti, kuzey bölgesi sakilerini görmezden gelmekle suçladı

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, Lübnan'daki Hizbullah ile karşılıklı saldırılardan etkilenen "kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle" suçladıkları İsrail hükümetinin politikalarını protesto etti.

Said Amori, Hacer Çakır  | 15.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İsrailli yüzlerce gösterici, hükümeti, kuzey bölgesi sakilerini görmezden gelmekle suçladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, Safed kenti yakınlarındaki Ami'ad kavşağını kapattı.

Binyamin Netanyahu hükümeti aleyhinde slogan atan eylemciler, hükümeti, kuzey bölgeleri sakinlerini görmezden gelmekle suçladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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