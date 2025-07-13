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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteriler düzenledi

İsrailliler, ülkenin çeşitli kentlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi.

Faruk Hanedar  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteriler düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Begin Caddesi, Habima Meydanı ve Kirya askeri üssü ile Batı Kudüs'teki gösterilerde binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, ellerinde esirlerin fotoğrafları, İsrail bayrakları ve hükümet karşıtı dövizler taşıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Begin Caddesi'ndeki gösteride konuşan İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "zaman kazanmaya çalışmak" ve "savaşı sona erdirecek anlaşmayı ertelemekle" suçladı.

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Cohen, "7 Ekim 2023 saat 06.29'dan itibaren Netanyahu, sorumluluğunu ve suçunu örtbas etmek için zaman kazanmakla meşgul." diyerek, İsrail Başbakanı'nın, Gazze'de yeni yasa dışı yerleşim talep eden hükümetindeki aşırı sağcılara karşı koalisyonu ayakta tutmak için anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonra bürokraside kontrolü ele geçirdiğini kaydeden Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye zorlayacağına inandığını söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, "Esirler Meydanı" adı verilen meydandaki gösteride İsrailli esirlerin yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ı bir an önce anlaşmanın sağlanması için yardım etmeye çağırdı.

Esir yakınlarından Eran Littman, hükümetin İsrail'i dünyada "bir cüzzamlıya" dönüştürdüğünü belirterek, "Onlar kaosun ajanları, Batı Şeria'da kaosu ateşliyorlar, insanları evlerinden kovuyorlar ve çaresizleri teröristlere dönüştürüyorlar, canavarlara dönüştürüyorlar ve İsraillileri öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Littman, İsrail toplumunun bölündüğüne işaret etti.

Tel Aviv'deki Kirya'daki gösteride, solcu İsrailli aktivistler, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak ve mumlar yakarak sessiz gösteri düzenledi.

İsrailli solcu grup "Free Jerusalem (Özgür Kudüs)" hareketinin X hesabından ise Batı Kudüs'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve soykırıma karşı gösteri düzenlendiği kaydedildi.

Gösteride, "ateşkes şimdi" ve "soykırıma diren" yazılı pankartlar taşındı.

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