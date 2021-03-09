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Dünya

İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İran'ın saldırması halinde ülkesinin karşılık verecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 09.03.2021
İsrailli Bakan'dan 'İran saldırırsa karşılık veririz' açıklaması

Kudüs

Bakan Cohen, İsrail'in Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetiminin, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığını, nükleer silaha sahip olmayı amaçladığını ve İsrail'in kuzey sınırına askeri olarak yerleşmeye çalıştığını savunan Cohen, "İsrail buna izin vermeyecek." dedi.

Cohen, Tahran yönetimi ile ülkesi arasındaki gerilime değinerek, "İsrail, İran'ın saldırılarından kendini koruyabilme kabiliyetine sahiptir, buna saldırılara karşılık da dahildir." ifadesini kullandı.

İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı olduğunu dile getiren Cohen, bu adımın atılmasının "Orta Doğu ve Avrupa'daki terör örgütlerine daha fazla para gitmesi" anlamına geleceğini iddia etti.

İsrailli yetkililerden daha önce de Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmayı amaçlaması halinde İran'a ait nükleer tesisleri vurabilecekleri açıklaması gelmişti.

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