Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,538.70
BTC/USDT
42,923.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med: İsrail Gazze'de 100 günde 100 bin kişiyi öldürdü ve yaraladı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığını duyurdu.

Hacer Başer  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Euro-Med: İsrail Gazze'de 100 günde 100 bin kişiyi öldürdü ve yaraladı

İstanbul

Euro-Med'den savaşın 100. gününde yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in korkunç savaş suçları işlediği ve günlük ortalama 1000 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bunun, modern savaş tarihinin en kanlı istatistiği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

"Gazze'de ölenlerin yaklaşık yüzde 92'si sivildi; bunların 12 bin 345'i çocuk, 6 bin 471'i kadın, 295'i sağlık çalışanı, 41'i sivil savunma mensubu ve 113'ü gazeteciydi." ifadeleri kullanılan açıklamada, 1 milyon 955 bin Filistinlinin, Gazze Şeridi'ndeki evlerinden ve yerleşim alanlarından çıkmak zorunda kaldığı, kendilerine güvenli bir barınak sağlanmadan zorla yerinden edilen bu insanların toplam nüfusun yüzde 85'ini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail, "Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı kasten tahrip etmek, ciddi hasara neden olmak ve burayı yaşanmaz bir bölge haline getirmekle" suçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak, Bolu, Mardin ve Artvin'de teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü
Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının "aylar süreceğini" söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının "aylar süreceğini" söyledi

Fas'ın Kazablanka kentinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Euro-Med: İsrail Gazze'de 100 günde 100 bin kişiyi öldürdü ve yaraladı

Euro-Med: İsrail Gazze'de 100 günde 100 bin kişiyi öldürdü ve yaraladı
BM Filistin Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de yaşamı imkansız hale getirdiğini belirtti

BM Filistin Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de yaşamı imkansız hale getirdiğini belirtti
Almanya’da “Gazze’de soykırımı durdurun” grafitisi, antisemitik olduğu gerekçesiyle yasaklandı

Almanya’da “Gazze’de soykırımı durdurun” grafitisi, antisemitik olduğu gerekçesiyle yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet