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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli askeri uzmana göre, İsrail ordusu Hamas'ın silah gücü karşısında şaşkın

İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
İsrailli askeri uzmana göre, İsrail ordusu Hamas'ın silah gücü karşısında şaşkın

İstanbul

Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.

Hamas'ın geçen yıllar boyunca büyük bir askeri hazırlık yaptığına işaret eden Zeitoun, İsrail ordusunun bu silahlanma ve güç karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti.

İsrailli askeri uzman, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri donanımına işaret ederek, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

Hamas'ın elinde yüz binlerce silah var

Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elinde yüz binlerce silah olduğunu öne süren askeri analist Zeitoun, şunları kaydetti:

"Ellerinde ana silahları RPG roketleri olmak üzere yüz binlerce silah var. Ayrıca İsrail ordusunun son on yıl içinde Gazze Şeridi'ne düşen Sky Rider insansız hava aracını kopyalayarak ürettikleri saldırı dronları, gelişmiş roketatarlar, patlayıcılı insansız hava araçlarına da sahipler. Hamas savaşçılarının aynı zamanda makineli tüfekleri, kalaşnikof tüfekleri, dragunov keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş iletişim cihazları, farklı standart ve boyutlarda patlayıcıları da var."

Çatışmalar aylarca sürebilir

Zaitoun, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ne zamana dek devam edeceğine ilişkin, "Beyt Hanun'daki şiddetli çatışmalar, operasyonun aylar süreceğini gösteriyor ve burası Hamas'ın en güçlü olduğu bölge bile değil." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli askeri uzman Zaitoun, makalesinde Golani Tugayından üst düzey İsrailli bir subayın Gazze’nin Şucaiye bölgesindeki Hamas birliklerine ilişkin, "Hamas'ın en güçlü birliği burada. Buradaki silahlı unsurlar burada dünyaya geldi ve buraya bağlılıkları var. Kesinlikle kaçmayacaklardır. Şucaiye'nin temizlenmesi için 6 aya ihtiyacımız var" açıklamasını hatırlattı.

ABD'nin üstü kapalı biçimde İsrail'e savaşı sona erdirmesi için süre tanıdığını aktaran Zaitoun, "Eğer işler yolunda gider ve bir sürprizle karşılaşılmazsa İsrail'e savaşı sonlandırması için en kötü ihtimalle aralık sonuna, en iyi ihtimalle de ocak sonuna kadar süre tanındığını" öne sürdü.

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