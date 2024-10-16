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Dünya, İsrail-Filistin çatışması, Gazze soykırımının birinci yılı

İsrailli analist, Tel Aviv'in Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu" savundu

İsrailli askeri analist Ron Ben Yishai, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik karadan işgal ve saldırılarına rağmen halen "hedeflerine ulaşmaktan uzak" olduğunu belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İsrailli analist, Tel Aviv'in Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu" savundu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ben Yishai, İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan yazısında, "İsrail, Gazze'de kayda değer bir ilerleme göstermesine rağmen, Gazze'deki stratejik hedeflerine ulaşmaktan halen uzak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinli gruplardan Hamas ve İslami Cihad'ın "askeri güçlerinin büyük ölçüde dağıtıldığını" ileri süren Ben Yishai, "Her iki grup gerilla saldırıları konusundaki kabiliyetlerini koruyor ve tüneller dahil olmak üzere temel altyapı unsurları sağlam. İsrail ordusu tarafından boşaltılan yerlerde komuta merkezini yeniden kuran Hamas, militan toplamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En endişe verici olan, grup (Hamas) Gazze üzerindeki sivil idarenin kontrolünden vazgeçmiş değil." iddiasında bulunan Ben Yishai, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasını sağlayacak veya Gazze'nin kontrolünden tamamen vazgeçmeye zorlayacak hiçbir güç yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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