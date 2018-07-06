İsrail'in vergi kararı Filistin yönetimine yönelik bir şantaj

Ala er-Rimavi, "Filistin yönetimine karşı bazı siyasi kazanımlar elde etmesi durumunda İsrail hükümeti, 'devletin çıkarları ve güvenliğini' gerekçe göstererek bu yeni kararı uygulamaya koymayabilir." dedi.

RAMALLAH - KAYS EBU SEMRA

İsrail'in, geçen pazartesi günü mecliste kabul ettiği "Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini" öngören yasayı bazı siyasi kazanımlar elde etmek için Ramallah yönetimine karşı bir şantaj unsuru olarak kullanmayı hedeflediği belirtiliyor.

İsrail Meclisi'nin aldığı bu "skandal" kararı AA muhabirine değerlendiren Filistinli uzmanlar, kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve İsrail'in bu şekilde Filistin direnişini "suçlu" göstererek bir dizi kazanımlar elde etmeyi amaçladığını ifade etti.

İsrail hükümeti, vergi konusunu bir koz olarak kullanıyor

Kudüs Filistin-İsrail Araştırmaları Merkezi Müdürü Ala er-Rimavi, İsrail hükümetinin vergi konusunu Filistin yönetimine karşı şantaj yapmak için bir koz olarak kullandığını söyledi.

Rimavi, "Filistin yönetimine karşı bazı siyasi kazanımlar elde etmesi durumunda İsrail hükümeti, 'devletin çıkarları ve güvenliğini' gerekçe göstererek bu yeni kararı uygulamaya koymayabilir. İstedikleri siyasi kazanımlar da 'İsrail'i dava etmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gidilmemesi, bazı uluslararası sözleşme ve kuruluşlara katılmaktan geri durulması' olabilir." dedi.

İsrail'deki partilerin Filistin vergilerine ilişkin karar tasarıları sunmak için adeta yarıştığını kaydeden Rimavi, yaşanan ekonomik krizler nedeniyle İsrail'in vergilerde kesintiye gitmesinin Filistinliler üzerinde baskı oluşturabilecek güçlü bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

"Gaye, Filistin direnişini suçlu göstermek"

Birzeit Üniversitesi'nde siyasi bilimler hocası olan Cihad Harb, "Yasa, tutuklular ile şehit ailelerine ödenen maaşların kesilmesi için Filistin yönetimine şantaj ve baskı yapma çabasından başka bir şey değil. Gaye, Filistin direnişini suçlu göstermek ve tutuklu ile şehit yakınlarını tecrit edip cezalandırmaktır." diye konuştu.

İsrail'in bu gayesine ulaşmada başarılı olamayacağını söyleyen Harb, meselenin hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu vurguladı.

Harb, Filistin yönetiminden uluslararası toplumu, "bu ödemelerin söz konusu ailelere sosyal güvence kapsamında" yapıldığına ikna etmesini istedi.

"Yasa ile kartlar yeniden karılmak isteniyor"

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris ise söz konusu yasayı "ırkçı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in bu ırkçı yasasına Filistin şehirlerinin tümünde sivil itaatsizlikle karşılık verilmesi ve kapsamlı barışçıl bir devrim başlatılması çağrısında bulunan Faris, "Yasa ile kartların yeniden karılması, Filistin halkının mücadelesinden uzaklaştırılması ve siyasi kazanımlar elde edilmesi isteniyor." dedi.

Faris, Filistin yönetiminin, Batı Şeria, Gazze ve Filistin dışındaki 35 bin aileye aylık ortalama 700 dolar ödeme yaptığını belirtti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in siyasi hedefleri için Filistin yönetimine baskı yapmayı planladığını ve direniş hakkından vazgeçirmeye çalıştığını ifade etmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Filistinlilerin parasına el konulmasının Filistin yönetiminin yıkılmasıyla eşdeğer" olduğunu belirtmiş, Filistin yönetiminin karara rağmen tutuklu ve şehit ailelerine yapılan ödemeleri sürdüreceğini dile getirmişti.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail Meclisi'nde 2 Temmuz'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

İsrail ile FKÖ arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince, İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.