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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Sağlık Yaşam Merkezi, Olimpik Kaykay Pisti ve Bisiklet Parkuru açılış programında konuşuyor.
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Dünya

İsrail güçleri, Filistinlilerin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasına yine engel oldu

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 12. haftada da cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı.

Abdurrauf Arnavut  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İsrail güçleri, Filistinlilerin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasına yine engel oldu

Kudüs

İsrail polisleri, Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için kentin birçok noktasına konuşlandı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi.

İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Çok sayıda polis Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'ya giremeyip sokakta namaz kılmak isteyenlere ise İsrail polisi, TOMA'dan pis kokulu su sıktı, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 12 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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