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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı Ofer Cezaevi'ni gören noktadan yayındayız.
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Dünya

İsrail'in serbest bırakacağı çoğu kadın ve çocuk 90 Filistinlinin isimi açıklandı

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakması beklenen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 90 Filistinlinin isimleri açıklandı.

Awad Rjoob, Çağrı Koşak, Ekrem Biçeroğlu  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
İsrail'in serbest bırakacağı çoğu kadın ve çocuk 90 Filistinlinin isimi açıklandı

Ramallah

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in serbest bırakacağı 90 Filistinlinin isimleri yayımlandı.

Özgürlüğüne kavuşması beklenen 90 Filistinlinin 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar ve gazeteci Büşra et-Tavil'in de serbest kalması beklenenler arasında olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya göre, 3 İsrailli kadın esirin serbest kalmasına karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinlinin özgürlüğüne kavuşacağı kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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