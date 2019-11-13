Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
104,828.20
Altın
1,463.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek

Ramallah'ta düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Sümeyye Özer   | 13.11.2019
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Ramallah'ta toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan aktivist Salah Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in çıkarları parti çıkarlarının çok daha üzerinde olmalı. İsrail'in Gazze'de daha fazla suç işlemesine izin verilmemeli." dedi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek

Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

İsrail’in hava saldırılarına İslami Cihad roketlerle karşılık veriyor

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı
İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi

İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi
Türkiye İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı

Türkiye İsrail'in Gazze'deki saldırılarını şiddetle kınadı