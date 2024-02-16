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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız milletvekili Panot'tan İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Gazzelilerin tamamını güneye gitmeye zorladıktan sonra Refah kentinde sıkışıp kalanlara saldıramayacağını vurguladı.

Esra Taşkın  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Fransız milletvekili Panot'tan İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Panot, Dışişleri Bakanlığı yakınlarında Gazze'de derhal ateşkes talebiyle düzenlenen gösteride AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Güney Afrika'nın başvurusu üzerine, en yüksek mahkeme olan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldığını hatırlatan Panot, bu kararın "Gazze'de bir soykırım yaşanma riskinin gerçek olduğunu ortaya koyduğuna" işaret etti.

UAD kararının, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalayan tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu belirten Panot, hafta başında Güney Afrika'nın "Refah'ta yaşananlar soykırım niyetinin varlığını kanıtladı." demek için mahkemeye yeni bir başvuru yaptığını anımsattı.

Panot, İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin, "Şu anda 1,5 milyon kişinin neredeyse hiç su, elektrik, yiyecek veya ilaç olmadan, hiçbir yere gidemeden mahsur kaldığı Gazze'nin güneyine halkın tamamının gitmesini istedikten sonra onlara saldıramazsınız." ifadesini kullandı.

Fransız milletvekili, bu nedenle herkesin Gazze'de yaşanan dehşette bir eşiğin aşıldığının farkına varması gerektiğini söyledi.

Panot, İsrail meclisinde başta El Cezire olmak üzere yabancı medyanın bölgede yasaklanmasının görüşüldüğünü kaydederek, bu yasakla, İsrail'in bölgede işlediği savaş suçlarının görüntülerinin olmamasının hedeflendiğini anlattı.

"Bu konuda kritik bir noktadayız ve hızla harekete edilmeli." diyen Panot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 14 Şubat'ta aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'deki saldırılarına son vermesini talep ettiğini hatırlattı.

Panot, "Artık talep etmek için çok geç, Fransa Dışişleri Bakanı'na (Stephane Sejourne) 'Filistin halkı ve barış için artık zaman kalmadı.' dedim. Dolayısıyla bir şey talep etmek veya başka bir şey için artık zamanımız yok, yaptırımlar istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulamasını istediğini dile getiren Panot, "Gazze'de Fransız silahları kullanılıp kullanmadığını bilmiyoruz. Ancak son 10 yılda, (Fransa'nın) İsrail devletine 200 milyon avro değerinde silah sağladığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes sağlanması için Fransa'nın elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunan Panot, "Bu konuda Fransa açıkça başarısız oldu çünkü ocak ayı boyunca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başkanlık ediyordu ve derhal ve koşulsuz ateşkes için bu son derece kritik olan bu pozisyonu kullanmadı." diye konuştu.

Panot, ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi durdurduğu vakit Netanyahu hükümetinin Gazze'deki saldırıları yapamayacağını, bu ülkenin büyük ölçüde ABD silahlarına bağlı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"ABD dahil her yerde ortaya konulan son 50 yılın en büyük barış hareketleri, belki de hükümetleri pes ettirme ve Güney Afrika'nın avukatının deyimiyle '21. yüzyılın kayıt altına alınan ilk soykırımını' sona erdirme konusunda etkili olabilir. Herkesin gözlerini çeviremeyeceği veya yaşananlara sessiz kalamayacağı bir duruma son verebilir."

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