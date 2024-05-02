İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Avde Hastanesine 7 kişinin cenazesi getirildi.
Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yapılan saldırıda yaralanan 5 Filistinli de hastaneye ulaştırıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen ordu hattı "Netzarim" koridorunun genişletilmesi süreci kapsamında, Zehra kenti ve Muğraka bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.