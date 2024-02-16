Dolar
30.82
Euro
33.19
Altın
2,006.61
ETH/USDT
2,830.00
BTC/USDT
52,318.00
BIST 100
9,268.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da AK Parti Bağlar Seçim Bürosu açılışında konuşuyor Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, geniş bir alanında toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, İsrailli yöneticiler aleyhinde UCM nezdinde başlatılan hukuki sürece dahil oldu

Ürdün Barolar Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması ve İsrailli yetkililerin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulunan ekip içinde yerini aldı.

Leys el-Cuneydi  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Ürdün, İsrailli yöneticiler aleyhinde UCM nezdinde başlatılan hukuki sürece dahil oldu

Amman

Ürdün, Filistin, Cezayir, Tunus ve Moritanya'daki baro birlikleri ile uluslararası hukukçulardan oluşan bir ekip, yaklaşık iki hafta önce, Filistin'de soykırım suçu işledikleri suçlamasıyla İsrailli asker ve siviller aleyhinde UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

Ürdün Barolar Birliği Başkanı Yahya Abbud, AA muhabirine, yapılan suç duyurusunun mahiyeti, bunu izleyecek hukuki süreç ve özelde de Ürdün'ün Gazze konusunda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Abbud, Ürdün Barolar Birliğinin, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı andan itibaren, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek ve Arap dünyası ile yabancı baro birlikleriyle koordinasyon kurarak saldırıların durması amacıyla kamuoyu oluşturduğunu kaydetti.

Abbud, Barolar Birliği olarak, Filistin Esirler Cemiyetinin faaliyetlerine destek olmanın yanı sıra Gazze'de öldürülen avukatların ailelerine yaklaşık çeyrek milyon dinar (352 bin dolar) tutarında bağışta bulunduklarını aktardı.

Hukuki düzeyde yürütülen süreçler

Barolar Birliğinin, Filistin halkının haklarına hukuki destek sağlama konusunda iki kulvarda çalışma yürüttüğünü kaydeden Abbud, bunlardan birinin uluslararası platformlarda bu hakkı savunmak diğerinin ise İsrailli yöneticilerin kovuşturulması için çaba göstermek olduğunu söyledi.

Arap mevkidaşlarıyla birlikte, uluslararası düzeyde pek çok pozisyonda değişiklik yapmayı başardıklarını belirten Abbud, "İsrailli yöneticilerin yargılanması için bir organ oluşturduk. Başlangıçta bu sadece 15 Ürdünlü uzmandan oluşuyordu. Sonrasında durum gelişti ve 1 milyonu aşkın üyesi bulunan Arap Barolar Birliği de bu organa dahil oldu. Geçen kasım ayı sonunda, Cezayir'de de, İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemeler önünde yargılamak amacıyla uluslararası bir koalisyon kuruldu." dedi.

İsrailli yöneticilerin aleyhinde yapılan suç duyurusu

İsrail aleyhinde yapılan suç duyurusuyla ilgili de bilgi veren Abbud, şunları kaydetti:

"Ürdün, Filistin, Cezayir, Tunus ve Moritanya'daki barolar ile uluslararası avukatlardan oluşan bir koalisyon kurduk ve yaklaşık iki hafta önce UCM Başsavcısı Kerim Ahmed Han'a, İsrailli yöneticiler hakkında soruşturma başlatması ve haklarında tutuklama emri çıkarması için suç duyurusunda bulunduk."

Abbud, bunun başarılmasının, delillerin niteliğine ve savcının görevlerini dürüstlük ve tarafsızlıkla yerine getirme konusundaki kararlılığına bağlı olduğunu belirtti.

Suç duyurusunun, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu 15 İsrailli yönetici hakkında yapıldığını dile getiren Abbud, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde, mahkemenin şikâyete ilişkin 1 ila 2 ay içinde karar vermesini beklediklerini ifade etti.

Suç duyurusunda yer alan delillerin, İsrailli yöneticilerin açıklamaları, film materyalleri ve bazı mağdurların ifadelerinden oluştuğunu dile getiren Abbud, bu amaçla delilleri toplamak için bir ekip kurulduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasından esef duyuyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Deprem riskini azaltmanın yolu zemine uygun yapılar inşa etmekten geçiyor

Benzer haberler

Iraklılar, Gazze'de işlenen suça ortak olmamak için İsrail ürünlerini boykot ediyor

Iraklılar, Gazze'de işlenen suça ortak olmamak için İsrail ürünlerini boykot ediyor

Fransız milletvekili Panot'tan İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki

Ürdün, İsrailli yöneticiler aleyhinde UCM nezdinde başlatılan hukuki sürece dahil oldu

İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı

İsrail'in Gazze'de 133 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 775'e çıktı
BM Raportörü Lawlor'dan Gazze'de yaşananlar nedeniyle "İsrail'e silah ambargosu" çağrısı

BM Raportörü Lawlor'dan Gazze'de yaşananlar nedeniyle "İsrail'e silah ambargosu" çağrısı
Gazze saldırılarının İsrail'e maliyeti 400 milyar dolara çıkabilir

Gazze saldırılarının İsrail'e maliyeti 400 milyar dolara çıkabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet