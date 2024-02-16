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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Gazze'ye saldırıların ramazanda da devam edebileceğini söyledi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceğini açıkladı.

Burak Dağ  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Gazze'ye saldırıların ramazanda da devam edebileceğini söyledi

Ankara

Gantz, X sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıların ramazanda da devam edebileceğini bildiren Gantz, "Rehineler iade edilmezse, savaşı Refah'a kadar genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Gantz, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah’a düzenlemeyi planladığı kara harekatı için "Mısır dahil ortaklarımızla işbirliği içinde çalışarak hazırlanıyoruz." dedi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi, İsrail'in Refah'a sığınan yerinden edilmiş Gazzelilerin, "güvenli bölgelere tahliye edeceğini ve operasyonlara başlayacağını" iddia etti.

Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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