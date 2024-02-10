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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi harabeye döndü

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Hasta Dostları Hastanesinde büyük yıkım ve tahribata sebep oldu.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İsrail'in saldırılarında Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi harabeye döndü

Gazze

Gazze'deki Er-Rimal Mahallesinde yer alan ve daha önce binlerce kişiye hizmet veren hastane İsrail ordusunun saldırıları ve kara harekatı sonucu harabeye döndü.

Görgü tanıkları, hastanenin İsrail askerleri tarafından yakıldığını, yıkıldığını, tüm ünitelerin ile teçhizatının kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında da yıkılan ve yakılan hastanenin fotoğrafları yer aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 4 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırılarda 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kurumunu hizmet dışı bıraktığını, 122 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiğini söyledi.

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