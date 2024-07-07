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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in müzakere heyeti, esir takası anlaşması için Katar'a gidecek

İsrail'in müzakere heyetinin, esir takası anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere yarın Katar'a gideceği belirtildi.

Said Amori, Çağrı Koşak  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İsrail'in müzakere heyeti, esir takası anlaşması için Katar'a gidecek

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, heyetin Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün sağlanması amacıyla müzakerelere devam etmek üzere 8 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ifade edildi.

Başka bir İsrail heyetinin de aynı gün Mısır'a giderek görüşmeler yapacağı bilgisine de yer verilen haberde, görüşmelere, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mossad Direktörü David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in katılacağı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.

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