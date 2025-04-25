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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden 3 İsrailli aktivist gözaltına alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarının durması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenleyen İsrailli aktivistlere polis müdahale ederek 3'ünü gözaltına aldı.

Faruk Hanedar  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden 3 İsrailli aktivist gözaltına alındı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli sol eğilimli grup "Free Jerusalem (Özgür Kudüs)" hareketinin çağrısıyla onlarca İsrailli aktivist, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması talebiyle Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Aktivistler, "Savaşı durdurun", "Ateşkes şimdi" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, savaş karşıtı sloganlar atarak İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail polisinin müdahale ettiği gösteride 3 aktivist gözaltına alınırken Özgür Kudüs oluşumunun, X hesabından yapılan paylaşımda, "Geri adım atmayacağız." ifadesine yer verildi.

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Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 439'a, yaralıların sayısının da 117 bin 416'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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