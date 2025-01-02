İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 71 Filistinli öldü
İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.
İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.
Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin es-Sabra bölgesinde yer alan bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, bombalanan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaştıkları ifade edildi.
Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ez-Zevayide beldesinde toplanan vatandaşı hedef aldı.
Zevayide beldesinde düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişi yaşamını yitirdi.
BM: (Gazze'de) Hastaneler kesinlikle hedef alınmamalıdır
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Önde gelen kişiler, liderler, doktorlar ve bazı BM uzmanları tarafından sosyal medyada 'Dr. Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük' ve 'Gazze'deki soykırımı durdurun' sloganlarıyla bir kampanya başlatıldı. BM de Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuyor mu? Genel olarak Gazze'de hastanelere yönelik saldırıların savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorularını yanıtladı.
BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın acil oturumla Gazze'deki hastanelerin durumunu görüşeceğini aktaran Haq, durumla ilgili daha detaylı bilgi edineceklerini ifade etti.
Haq, hastane personelinin güvenliği hakkında endişeleri bulunduğunu kaydetti.
"Hastaneler kesinlikle hedef alınmamalıdır." diyen Haq, tüm taraflara hastanelere saldırmak ve zarar vermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.
Haq, aynı zamanda yaralılar ve hastaların hayatlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, Gazze'de halihazırda 12 bin kişinin tıbbi tahliye beklediğini kaydetti.
İnsani yardımlara yönelik kısıtlamalar
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail'in "tahliye emirlerinin" Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasını kapsadığını bildirdiğini aktaran Haq, insani yardım örgütlerinin giderek daha fazla kısıtlandığına dikkati çekti.
Haq, aralık ayının insani yardımlar açısından en fazla kısıtlamanın kayda geçtiği ay olduğunu, bu süreçte İsrail'in BM'nin insani yardım operasyon taleplerinin yüzde 39'una doğrudan karşı çıktığını, yüzde 18'ini engellendiğini ve yüzde 18'ini de sahada kısıtladığını bildirdi.
Haq, İsrail'in 6 Ekim 2024'ten bu yana Gazze'nin kuzeyine girişlerine izin vermediğini kaydetti.
Al Jazeera'nın yasaklanması
Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararına ilişkin ise Haq, Al Jazeera dahil tüm basın kuruluşlarının hiçbir engel olmadan görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini söyledi.
Haq, gazetecilere yönelik tüm engellerin kaldırılmasını desteklediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.