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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mahmoud Issa/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 199. gününde de sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin güneydoğu bölgelerini bombaladı, orta kesimlerdeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ayrıca Gazze'nin orta kesimlerde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı girişi ile buradaki et-Takva Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki mezarlık ile Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef alması sonucu yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi semtine ve Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne de saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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