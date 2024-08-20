İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.
Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.
Filistin basınında çıkan haberlere göre, Filistinli gazeteci Murteci, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu hedef alan İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail tankı Gazze'de basın mensuplarını kasten hedef aldı
RSF, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesinde bir İsrail tankının saldırısında yaşamını yitiren gazeteci ve yaralanan meslektaşları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail tankının basın mensubu oldukları belli olan bir grup gazeteciyi kasten hedef alıp, ateş açması sonucu serbest gazeteci Muharib'in yaşamını yitirdiği, meslektaşı Selma el-Kaddumi’nin ise yaralandığı bildirildi.
Muharib ve el-Kaddumi’nin 18 Ağustos’ta İsrail'in bölgeden geri çekilmesini haberleştirmek için Han Yunus bölgesine giden gazeteci grubunun içinde yer aldığı belirtilirken, aynı gün akşam saat 19.00 sularında iki gazetecinin İsrail'e ait tankın hedefi oldukları belirtildi.
Tank saldırısında sırtından yaralanmasına rağmen el-Kaddumi'nin bölgeden kaçmayı başardığı ancak yere yığılan Muharib’in çatışmalar nedeniyle bölgeden tahliye edilemediği aktarıldı.
Meslektaşlarının Muharib'in cansız bedenine ancak ertesi sabah ulaşabildiği hatırlatıldı.
26 yaşındaki Muharib'in Filistin haber sitesi PDN için Gazze’den haber geçen serbest gazeteci olduğu, el-Kaddumi'nin ise AFP dahil uluslararası haber ajansları için çalışan serbest foto muhabiri olduğu bildirildi.
RSF'nin açıklamasında, bölgede görev yapan foto muhabiri Ezzedine Muasher’in çektiği ve kişisel Instagram hesabında yayımladığı videoya da atıfta bulunuldu.
Videoda, İsrail tankının gazetecilere ateş açması ve press yazılı yelekler giyen gazetecilerin tank ateşinden kaçması görüntülere yansıyor.
Görüntülerde Muasher, Muharib'in nerede olduğunu sorduğu ve "Hayatta kalmamız bir mucize," dediği de duyuluyor.
"Gazetecilere yönelik savaş suçları için UCM’ye şikayette bulunacağız"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen RSF’nin Orta Doğu Masası Başkanı Jonathan Dagher, İbrahim Muhareb'in Gazze'de "İşini yapmaya çalıştığı için öldürülen" son gazeteci olduğunu belirterek, "Gazetecilere yönelik savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yeni bir şikayette bulunacağız." dedi.
Dagher, videolar ve görgü tanıklarının ifadelerinin İsrail tankının ateş açtığı esnada yanında bulunduğu muhabir grubunun kimliğinin belirlenebilir vaziyette olduğunu fakat Muhareb ve meslektaşının kasten hedef alındığını vurguladı.
Uluslararası toplumun, İsrail'e bu katliamları durdurması için baskı yapması gerektiğini belirten Dagher, "Bu suçlara yönelik cezasızlığın son bulması da çok önemli." ifadelerini kullandı.
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