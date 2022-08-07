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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Enes Canlı, Muhammed Semiz   | 07.08.2022
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı kaydedildi.

Yaralı sayısının 360'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad arasında ateşkes

İsrail ordusunun, İslami Cihad Hareketi'ne ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, bugüne kadar devam etmişti. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atışıyla karşılık verilmişti.

İslami Cihad Hareketi ve İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda bu gece 23.30'da taraflar arasında ateşkesin uygulamaya gireceği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Gazze merkezindeki caddeyi hedef aldı

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze şeridi içinde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle iki askeri karakolun hedef alındığı belirtildi. Ordu, insansız hava aracıyla da havan fırlatılmakta kullanılan bir noktanın vurulduğunu açıkladı.

Filistin kaynakları, İsrail'in Gazze'nin şehir merkezinde bir mezarlığın yakınında bir at arabasına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları yaşandığını aktardı. Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda da ölenlerin olduğu paylaşıldı.

Gazze'den akşam saatlerinde İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv kenti ve çevresindeki Yafa, Holon, Bat Yam gibi bölgelerde saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketleri havada imha etmesi sonucu patlama sesleri geldiği bildirildi.

İsrail makamlarının, Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine ikinci bir emre kadar evlerini terk etmemesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail Başbakanı'ndan "Gazze operasyonu hedefine ulaştı" açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, bugün Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "İsrail'in Gazze operasyonunda hedeflerine ulaştığını, çatışmayı sonlandırmaya hazırlandığını" söylediği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, toplantıya katılan isimler görüşmedeki "ana mesajın bu olduğunu" paylaştı.

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