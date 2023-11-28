İsrail'den kaçan işçilerin yerini Malavililer dolduracak
Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişinin gideceği belirtildi.
İstanbul
Malawi24'ün haberine göre, Maliye Bakanı Smplex Chithyola, mecliste yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin genci İsrail'e göndermeyi hedeflediklerini söyledi.
Chithyola, gelecek 5 yıl içerisinde de döviz kazanmaları için yurt dışına 15 bin işçi göndermeyi planladıklarını belirtti.
İş gücü sevkiyatı başladı
İsrail'e geçen hafta 221 genci gönderen Malavi hükümeti, muhalifler tarafından, İsrail'in güvenli olmadığı ve gizli anlaşmalar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Malavi Çalışma Bakanlığı, işçilerin İsrail'de güvenli kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağını belirtmişti. Bakanlık ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağına ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceğine işaret etmişti.
İsrail ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların baş göstermesi sonrası binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.