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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınamak için Filistin davasıyla dayanışma içinde olan herkese geniş çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

Mohammed Majed, Muhammed Emin Canik  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

Gazze

Hamas, 29 Kasım “Filistin Halkıyla Ulusal Dayanışma Günü” münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimiz ile dünyanın özgür halklarını, Siyonist saldırıları, savaş suçlarını ve soykırımı kınamak, Gazze Şeridi’yle dayanışma göstermek için her türlü kitlesel hareketleri, etkinlikleri ve yürüyüşleri artırma çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in suçlarını reddetmek ve bunları durdurmak için baskı yapılması talep edilen açıklamada, tüm başkentler ve büyük şehirlerde gösteriler düzenlenmesi istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir kararla 29 Kasım günü 1978’den bu yana her yıl "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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