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İsrail'de Savaş Kabinesi ile Hükümet Kabinesi arasındaki kriz derinleşiyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulundu.

Mustafa Deveci  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İsrail'de Savaş Kabinesi ile Hükümet Kabinesi arasındaki kriz derinleşiyor

Ankara

İsrail'de 7 Ekim sonrası kurulan Savaş Kabinesi ile Hükümet Kabinesi arasındaki kriz derinleşiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin Maliye Bakanı Smotrich, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz'ı hedef aldı.

Smotrich, "Dini Siyonizm (kendi partisi) Partisi'ni dışlayan bir savaş kabinesi kurulması, Benny Gantz'ın gayrimeşru ve sorunlu bir talebiydi." yorumunda bulundu.

Gazze'ye yönelik "stratejileri ve kararları" Savaş Kabinesi yerine Hükümet ve Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi çağrısı yapan Smotrich, "Tüm stratejik kararların ve elbette Gazze'nin geleceğine ilişkin kararların yalnızca hükümetteki tüm tarafların temsil edildiği Siyasi ve Güvenlik Kabinesi'nde alınmasında ısrar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Smotrich'in çağrısının Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıları Savaş Kabinesi'nde görüşülmesini iptal etmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümetinin bakanları katılamıyor.

Esir takası başta olmak üzere Gazze'ye yönelik kararlar Savaş Kabinesi'nde ele alınıyor.

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