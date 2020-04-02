Euro
7.22
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,612.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 857'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya çıktı.

Esat Fırat   | 02.04.2020
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin 22’si erkek, 14’ünün kadın olduğu, yaş ortalamalarının da 79,8 olduğu bilgisi verilirken, çoğunun başka kronik hastalıkları da bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 640 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 857'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 108'inin durumunun ağır olduğu, 338 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı
Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartıyla kolaylık sağlanacak
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

Benzer haberler

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

Galatasaraylı futbolcu Lemina: Kovid-19 testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var

Galatasaraylı futbolcu Lemina: Kovid-19 testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı