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Dünya

Biden'dan Kovid-19'la mücadelede zorlanan İran'a ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısı

ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Biden, Trump yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zorlanan İran'a yönelik ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 02.04.2020
Biden'dan Kovid-19'la mücadelede zorlanan İran'a ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zorlanan İran'a yönelik ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, yazılı açıklama yaparak İran dahil virüsten en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Biden, ''Küresel kriz zamanlarında, tehlikede olan ve yardıma ihtiyaç duyanlara destek konusunda ABD başı çekmeli, biz buyuz ve her zaman da böyle olduk. Sınır tanımayan bu ölümcül salgına karşı ABD, İran dahil virüsün en fazla vurduğu ülkelere ne tür yardımlar yapabileceği konusunda adımlar atmalı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine İran'a ihracat lisansı verme ve İran'ın uluslararası bankalar ve nakliye şirketlerine erişimine müsaade etmesi teklifinde bulunan Biden ''İran hükümetiyle birçok konuda anlaşmazlığım olabilir ama doğru ve insani olan, yapılması gereken bu. İran da insani bir jest yaparak tutuklu Amerikan vatandaşlarımızın eve dönmesine müsaade etmeli.'' ifadesini kullandı.

Biden, Trump yönetiminin İran'a yardım teklifinde bulunmasına rağmen somut adımlar atıp yaptırımları hafifletilmediği sürece bu jestinin yeterli olmayacağını kaydetti.

İran'ın da aralarında bulunduğu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, yaptırımların kaldırılması için yardım istemişti.

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