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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de koronavirüs vakası 10'a yükseldi

İsrail'de 3 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalanmasıyla birlikte ülkede vaka sayısı 10'a yükseldi.

Mustafa Deveci   | 02.03.2020
İsrail'de koronavirüs vakası 10'a yükseldi

Kudüs

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.

Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.



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