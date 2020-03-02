Euro
6.89
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,603.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı, Japonya'da karantinada tutulan gemiden tahliye edilen bir Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Mahmut Atanur   | 02.03.2020
Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Cakarta

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İsrail'de koronavirüs vakası 10'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm vakası

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2914’e yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2914’e yükseldi
Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
'Suudi Arabistan'dan gelen hastada koronavirüse rastlanmadı'

'Suudi Arabistan'dan gelen hastada koronavirüse rastlanmadı'