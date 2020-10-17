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Dünya

İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Mustafa Deveci   | 17.10.2020
İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu oldu. 

Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşıdı.

20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de 4 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

18 Eylül’de başlayan karantina gerekçesiyle halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.

Netanyahu hükümeti yasağın Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını dile getirmişti.

İsrail yönetimi bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.

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