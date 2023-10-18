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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.

Hamdi Yılmaz, Hacer Başer  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Hamas'tan, El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" kaydedilen açıklamada, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, "hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu" vurgulandı.

Saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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