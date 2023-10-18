İslami Cihad, "Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.
İstanbul
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır."ifadelerine yer verildi.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı, saldırılarda 500 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Y5It67tXK8 pic.twitter.com/EkRPgH0zA9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 17, 2023
İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.
• İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 17, 2023
• 500 kişi yaşamını yitirdi
İsrail saldırısı sonrası hastaneden görüntüler https://t.co/Y5It67tXK8 pic.twitter.com/vb69A8IVfi
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.