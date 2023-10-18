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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemenliler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti

Yemen'in çeşitli kentlerinde İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki için gösteriler düzenlendi.

Mohammed Sameai, Hacer Başer  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Yemenliler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti

Aden

Ülkede hükümetin yönetimindeki Taiz ve Marib kentleri ile Husilerin kontrolündeki Sana, Zemar, Amran ve İb kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları taşınarak İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

Eylemciler, Gazze ile dayanışma mesajı verdikleri dövizler taşıdı.

Gösterilerde ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri ile dünyanın özgürler toplumlarına katliama tepki için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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