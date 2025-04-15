İsrail'de hükümet ile istihbarat teşkilatı arasındaki çekişme yeni skandalla derinleşti
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilisinin, basına ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli'ye gizli bilgi sızdırdığı şüphesiyle yaklaşık bir haftadır gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.
Kudüs
Haaretz gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan Şin-Bet’te uzun yıllar yedek subay olarak görev yapan Ajan A'nın, Adalet Bakanlığının polis teşkilatı içindeki usulsüzlükleri soruşturan Mahaş birimi tarafından "gizli bilgileri sızdırdığı" şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.
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İsrail mahkemesinin soruşturmaya ilişkin basına getirdiği yayın yasağını kaldırmasının ardından gözaltına ilişkin detaylar İsrail medyasına yansıdı.
Itamar Ben-Gvir döneminde polis teşkilatına fanatik isimlerin alınmasına ilişkin soruşturma gündemde
İsrail'de istihbarat teşkilatının Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in döneminde bakanlık ve emniyet teşkilatına ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı Yahudi üstünlükçü Kah hareketine mensup kişilerin arttığına ilişkin soruşturma sıkça tartışıldı. Şin-Bet'in söz konusu soruşturmayı başlattığının basına sızması üzerine, açılan soruşturmada Ajan A'nın gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak "yetkisiz taraflara birkaç kez gizli bilgi vermekle" suçlandığı açıklandı.
Gözaltındaki Şin-Bet yetkilisi, 2 farklı konu hakkında basına ve bakana bilgi sızdırdı
Gözaltındaki Şin-Bet yetkilisinin avukatları, müvekkillerinin iki farklı konu hakkında bir bakan ve iki gazeteciyle görüştüğünü doğruladı.
Avukatlar, şüphelinin ilk olarak, Şin-Bet yöneticilerinin personel ve siyasi figürler hakkında yürütmeleri istenen soruşturmaya ilişkin bilgileri, Diaspora Bakanı Amichai Chikli ile gazeteci Amit Segal'e verdiğini aktardı.
Şüphelinin basına sızdırdığı bir diğer bilginin ise Şin-Bet’in 7 Ekim başarısızlığına ilişkin gizli soruşturma hakkında olduğu avukatlarca dile getirildi.
Şüphelinin avukatları, müvekkillerinin “Yıllardır Şin-Bet'te özveriyle ve profesyonellikle görev yaptığını, kamunun dikkatini çekmek için büyük kamu yararı olan bilgileri paylaştığını” ifade etti.
Gözaltına alınan Şin-Bet yetkilisi şüpheli ise sorgusunda üçüncü taraflarla paylaştığı bilgilerin "gizli olmadığını ve ulusal güvenliğe zarar vermediğini" savundu.
Bakan Chikli, gözaltına alınan şüpheliyi “kahraman” ilan etti
İsrail Diaspora Bakanı Amihai Chikli ise X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine bilgi sızdırdığı şüphesiyle gözaltına alınan Şin-Bet yetkilisini “İsrail’in kahramanı” olarak nitelendirdi.
Chikli, “Bir grup yetkiliye karşı risk almaya istekli bir yolsuzluk ihbarcısı. A'nın masumiyeti için tüm gücümle savaşacağım.” ifadelerini kullandı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden yapılan açıklamada ise, Şin Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başsavısı Gali Baharav-Miara'nın "Şin Bet'in belirli departmanlarını hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin temellerini baltalayan derin devletin özel milislerine dönüştürdüğü” öne sürüldü.
Hükümetteki bakanlardan özellikle aşırı sağcı isimler, Netanyahu'nun daha önceden görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme'nin bu kararı dondurduğu Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'a yüklendi. Bar'ı İstihbarat teşkilatı Şabak'ı siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayan Netanyahu koalisyonundaki siyasiler, istifa çağrısı yaptı.
İsrail'de hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki yeni kriz güvenlik toplantısını iptal ettirdi
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Ulusal Güvenlik Bakanlığına yönelik soruşturmasını hükümete ve basına sızdıran ajanı gözaltına almasıyla tırmanan hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki kriz nedeniyle güvenlik toplantısı iptal edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümet ile güvenlik teşkilatı arasında büyüyen kriz nedeniyle bugün yapılması planlanan güvenlik toplantısını iptal etti.
Aşırı sağcı Bakan Smotrich'ten Şin-Bet şefinin katılacağı toplantıyı boykot kararı
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın katılması halinde toplantıyı boykot edeceğini duyurdu.
Smotirch, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bar, görevinden alınmış ve güvenlik tartışmalarında ortak olamayacak başarısız bir Şin-Bet Direktörü'dür." ifadelerini kullanarak, Bar'ın istihbarat ve soruşturma mekanizmasını "kişisel çıkarları adına politikacılardan ve gazetecilerden intikam almak için araç olarak kullanan tehlikeli biri" olduğunu öne sürdü.
KAN'ın haberinde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Bar'ın görevden alınması kararını iptal etmesi halinde bakanların Bar'ı boykot etmeyi planladıkları, Netanyahu'nun da bu fikre sıcak baktığı belirtildi.
Şin-Bet soruşturmasını hükümete ve basına sızdıran ajana gözaltı
Şin-Bet'in, Ulusal Güvenlik Bakanlığını soruşturduğu bilgisini hükümete ve basına sızdıran ajanı yaklaşık bir hafta önce gözaltına aldığı bugün ortaya çıktı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in döneminde bakanlık ve emniyet teşkilatında ABD'nin de terör örgütü olarak tanıdığı Yahudi üstünlükçü Kah hareketine mensup kişilerin arttığına ilişkin Şin-Bet tarafından yürütülen soruşturma ülkede sıkça tartışıldı.
Şin-Bet'in söz konusu soruşturmayı başlattığının basına sızması üzerine, açılan soruşturmada iç istihbarat servisinden "Ajan A" kod adlı bir yetkilinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail hükümeti yetkilileri ise Netanyahu'nun görevden almaya çalıştığı iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'ne açılan yeni soruşturma nedeniyle sert tepki gösterdi.
Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörünü görevden alma kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.
İsrail Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Isaac Amit, iç istihbarat şefi Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.
Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.