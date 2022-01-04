Dolar
13.07
Euro
14.76
Altın
1,803.55
ETH/USDT
3,751.70
BTC/USDT
46,341.00
BIST 100
1,926.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de helikopter düştü

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 04.01.2022
İsrail'de helikopter düştü

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, pazartesi akşamı Hayfa sahili açıklarında bir helikopterin düşmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yediot Aharonot gazetesi de helikopterin Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştüğünü belirtti.

Helikopterden 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve aynı kentteki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Helikopterdeki kişiler ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görülüyor.

İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi
Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti

Benzer haberler

İsrail'de helikopter düştü

İsrail'de helikopter düştü

İsrail Kudüs’te Filistinli bir aileye kendi evini yıktırdı

İsrail güçlerince öldürülen Filistinlinin evi için 'yıkım' kararı

İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
Eski İsrail İletişim Bakanı, Hamas liderine suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı

Eski İsrail İletişim Bakanı, Hamas liderine suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı