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Dünya

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

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