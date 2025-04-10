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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de emekli ve muvazzaf yüzlerce asker esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulmasını istedi

Esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen 150'den fazla emekli deniz subayı, Netanyahu hükümetini siyasi ve kişisel çıkarları öncelemekle suçladı.

Mustafa Deveci, Faruk Hanedar  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
İsrail'de emekli ve muvazzaf yüzlerce asker esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulmasını istedi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

İsrail'de bir kısmı muvazzaf zırhlı birlikler ile emekli deniz kuvvetleri mensubu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Hava kuvvetlerinde bazıları muvazzaf pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay da esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayınladı.

Mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiği, İsrailli askerlerin hayatını tehlikeye attığı ve masum sivillere zarar verdiği vurgulandı.

Hamas'ın elinde hala 59 İsrailli esir olduğuna işaret edilen mektupta, Tel Aviv'in bu esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yükümlülüğünden giderek uzaklaştığı belirtildi.

Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği ifade edilen mektupta, esir takası için Gazze'ye saldırıların bir an önce durdurulması istendi.

Zırhlı birliklerden bir kısmı muvazzaf çok sayıda asker de benzer açıklama yaparak esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinde bir kısmı emekli 960 pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayınlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

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