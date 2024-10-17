Dolar
34.14
Euro
37.07
Altın
2,689.86
ETH/USDT
2,587.90
BTC/USDT
66,961.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıklarken Hamas’tan henüz doğrulama gelmedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze’deki saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini belirtirken Hamas'tan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Enes Canlı  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail, Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıklarken Hamas’tan henüz doğrulama gelmedi

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katz'ın, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına İsrail ordusunun saldırısında Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj gönderdiğini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan Sinvar'ı sorumlu tutan Katz, Sinvar'ın ölümünün "İsrail'in askeri başarısı ve İran'a karşı zafer olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Sinvar'ın ölümünün "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması, Gazze'de Hamas ve İran'ın kontrolü olmayacağı yeni bir gerçeklik oluşturmak için fırsat olduğunu" iddia etti.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, Sinvar'ın Gazze’nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Hamas ise Sinvar'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Vural Çelik yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Fidan: (İsrail-İran savaşı) Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Sinop'ta çiftçilere zirai don uyarısı
AFAD Başkanı Memiş: Malatya'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi

Benzer haberler

BM: Gazze'nin kuzeyinin büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesi, savaş suçu teşkil eder

BM: Gazze'nin kuzeyinin büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesi, savaş suçu teşkil eder

Netanyahu, Gazze'ye saldırılara devam edecekleri mesajını verdi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 7 Ekim'den beri 1206 aile nüfustan silindi

İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'ye saldırıların devam etmesini istedi

İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'ye saldırıların devam etmesini istedi

İsrail, Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıklarken Hamas’tan henüz doğrulama gelmedi

İsrail, Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıklarken Hamas’tan henüz doğrulama gelmedi
DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 181 binden fazla çocuk aşılandı

DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 181 binden fazla çocuk aşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet