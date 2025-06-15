İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor
İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti. İsrail'in de Tahran Emniyet Müdürlüğü ile bir öğrenci yurdunu hedef aldığı ve İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığı bildirildi.
Ankara
İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.
- Trump, İsrail'in İran'a saldırısında ABD'nin rolü olmadığını savundu
- İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor
- İsrail, İran'da stratejik noktaları hedef aldı
- İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları düzenledi
- İsrail Enerji Bakanı Cohen: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak
- İran: Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade'nin öldüğü saldırıda 8 general daha hayatını kaybetti
- İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı
- ANALİZ - ABD, İsrail’i İran’a karşı bir “sopa” olarak mı kullandı?
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.
Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.
Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.
🟥 İsrail-İran çatışmasında karşılıklı saldırılar— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2025
🔻 1. Aşama – İsrail’in saldırısı
📍 Hedef: İran’ın çeşitli bölgeleri
🕓 22.00–23.00 suları
✈️ İsrail ordusu, 23.00’e doğru İran’a hava saldırıları düzenledi. Vurulan bölgeler arasında askeri tesislerin bulunduğu alanlar olduğu… pic.twitter.com/HxXHhvusTS
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti
İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazılarının Hayfa kentine isabet ettiği bildirildi.
İsrail, İran’ın batı bölgelerine hava saldırıları başlattı
İsrail ordusu İran’ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.
İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Kudüs'te alarmlar devreye girdi https://t.co/TOud3ik7T5 pic.twitter.com/HhVV7kTIRZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2025
İsrail, İran’ın çeşitli noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran’daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.” ifadesine yer verildi.
İsrail saldırısında, Tahran Emniyet Müdürlüğü binası vuruldu
İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniye Müdürlüğü binasının vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi.
Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran’da öğrenci yurdunu hedef aldı
İsrail’e ait kamikaze insansız hava aracı Tahran’ın merkezindeki Keşaverz Bulvarı’nda bulunan bir öğrenci yurdunu hedef aldı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda en az 20 kişi yaralandı.
Öte yandan AA muhabirinin gözlemlerine göre Tahran’daki sivil yerleşim yerlerinde bulunan bir çok nokta İsrail saldırılarının hedef oldu.
Başkentin kuzeyindeki Niyaveran semtinde bir apartman vuruldu.
Tahran’ın merkezindeki Afganistan Büyükelçiliğinin yakınlarındaki Sabunçi Caddesi'nde de bir bina hedef alındı.
Başkentin merkezine yakın sivillerin yoğun olduğu bölgelerden Seyyid Handan semtindeki bir mahallede de bir binanın vurulduğu ve tahrip edildiği görüldü.
İstihbarat Bakanlığının binasına da el yapımı patlayıcı atıldığı ancak binada hasar oluşmadığı bildirildi.
Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının da saldırıda hedef alındığı açıklandı ancak emniyet müdürlüğüne ulaşan yolların kapatılması nedeniyle hasarın boyutu gözlemlenemedi.
Ayrıca devlet televizyonu, Tahran’da “İsrail adına sabotaj eylemleri planladığı” suçlamasıyla en az 2 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı: İsrail’in saldırılarında 128 kişi öldü, 900 kişi yaralandı
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında can kayıpları ve yaralılara dair ilk kez açıklama yayımladı.
Buna göre, ülke genelindeki saldırılarda 128 kişi yaşamını yitirdi, en az 900 kişi de yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e yönelik son bir saatte birkaç füze fırlatıldığı belirtildi.
Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.
📍 Tahran— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2025
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor https://t.co/TOud3ikFID pic.twitter.com/hnYk9rqS01
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz
Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “(İsrail’den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz.” açıklamasında bulundu.
İsrail, İran'ın nükleer tesislerini ve hava savunma sistemlerini vurmakla tehdit etti
Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgeyi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, açıklamalarda bulundu.
Katz, "Buradan Tahran'daki zorba diktatör (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'e açıkça söylüyorum: Eğer bu saldırılarla bizi diz çöktüreceğini sanıyorsa, yanılıyor. Mesajı ilettim. Yılanın başını ezeceğiz. Nükleer tesisleri ve hava savunma sistemlerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.
İran rejimine ait stratejik hedeflerin de vurulacağını söyleyen Katz, bu saldırılarla İsrail’e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını savundu.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, İran'ın bugün İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının, enkaz altından bir cesedin daha çıkarılmasıyla 7'ye yükseldiğini açıkladı.
İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 6 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Bat Yam'daki saldırıda kayıpların da bulunduğu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.
İran'da bir gecede 80, 3 günde 170 hedefin vurulduğu iddiası
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise dün gece hava kuvvetlerine ait uçakların İran semalarında uçtuğu ve İran'ın nükleer projesi kapsamındaki hedefleri vurduğu iddia edildi.
Açıklamada, 50 savaş uçağının, İran Savunma Bakanlığı, Tahran'daki Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) ve İran rejiminin nükleer arşivlerini sakladığı yerler dahil olmak üzere 80'den fazla hedefi vurduğu kaydedildi.
İran'a 13 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda ise 170'ten fazla hedefin ve 720'den fazla askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.
Netanyahu, İran'da "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" iddia etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zayıfladığını "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürdü.
Fox News'e konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, "Bu mümkün çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran'ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil." ifadesini kullandı.
Netanyahu, "Tahran’da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf." dedi.
İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde bunu bölgedeki müttefiklerine sağlamayı düşündüğünü ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast girişimine izin vermediği yönündeki haberlere ilişkin "Bir sürü yanlış haber var ve bunlara girmeyeceğim." şeklinde konuştu.
İsrailli Bakan Ben-Gvir, İran'ın nükleer programına saldırmaya devam edeceklerini söyledi
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi.
Ben-Gvir, saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmayı, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek” ifadeleriyle X hesabından paylaştı.
"İsrail'in İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu." diyen aşırı sağcı Bakan, ülkesinin, "İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini" belirtti.
İran’da eğitim kurumları tatil edilirken İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a uzatıldı
İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı.
Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerinin sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını söyledi.
Sınavların yeni tarihlerinin daha sonra duyurulacağını belirten Ferhadi, iptal olan sınav giriş belgelerinin ise yeniden düzenleneceğini kaydetti.
İsrail hükümeti de iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet, yaptığı çevrim içi oturumda kararı onayladı.
İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime uzaktan çevrim içi devam edileceğini duyurdu, sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
İsrail'de, İran saldırısında 7 kişinin öldüğü Bat Yam'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İsrail Ulusal Arama Kurtarma Birimi Komutanı ve sağlık görevlisi Tani Kramer, AA muhabirine bölgede yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, düşen füzeden çok sayıda binanın etkilendiğini belirtti.
Kramer, "Bu sabah saat 02.50 civarında bir çağrı aldık. Bir binanın füzeyle doğrudan vurulduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.
Olay yerine vardıklarında alanı kontrol altına alarak diğer ekiplerle birlikte kurtarma için çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kramer, bir binanın doğrudan isabet aldığını, çevredeki çok sayıda binanın ise hasar gördüğünü anlattı.
Saldırıdan 61 bina etkilendi
Bat Yam'a isabet eden füze nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hipersonik olduğu belirtilen füzenin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, havada süzülürken yüksek hızla dalışa geçtiği dikkati çekti.
Füzenin, isabet ettiği binanın dış cephesinin tamamen yıkıldığı, çevre sokaklar da dahil geniş bir alanda binalarda hasara yol açlığı gözlendi.
İsabet alan binanın bulunduğu sokaktaki diğer binaların cephelerinde de hasar oluştuğu, çevre sokaklardaki binaların ise camlarının kırıldığı, toplamda 61 binanın saldırıdan etkilendiği kaydedildi.
Bölgede etrafa yayılmış moloz, binalardan düşen parçalar, arabaların aldığı hasar da patlamanın şiddetini ortaya koyuyor.
Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, yaptığı açıklamada, saldırıda 100'den fazla kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.
İran kaynaklarına göre İsrail’e misillemede 2500 kilometre menzile ve 14 Mach hıza sahip füzeler kullanıldı
İran kaynaklarına göre, İsrail’e misillemelerde 1400 ila 2500 kilometre menzilli hipersonik ve süpersonik ile uzun menzilli füzeler kullanıldı.
Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail’e misillemede kullanılan füzeleri açıkladı.
Buna göre, kullanılan füzeler 1400 ila 2 bin 500 kilometre menzilliyken hızları ise saatte 600 kilometre ile 14 Mach arasında değişiklik gösterdi.
Füzelerin menzili ve hızı farklılık gösterirken en hızlı ve uzun menzilli füze 2 bin 500 kilometre menzilli ve saatte 14 Mach hıza ulaşabilen "Siccil" hipersonik füzesi oldu.
İsrail'e saldırılarda kullanılan füzelerin menzil ve hızları şöyle sıralandı:
"2000 - 2 bin 500 kilometre menzile ve saatte 14 Mach'a kadar hıza sahip 'Siccil', 2000 kilometre menzile ve saatte 8 Mach hıza sahip 'Hayber' (Hurremşehr4), 2000 kilometre menzile ve saatte 2-7 Mach hıza sahip 'İmad', 2000 kilometre menzile ve saatte 7 Mach hıza sahip 'Şehab', 1950 kilometre menzile ve saatte 9 Mach hıza sahip 'Kadir', 1650 kilometre menzile ve saatte 600-900 kilometre hıza sahip 'Pave', 1400 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip 'Fettah 2', 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip 'Hayberşıken', 1440 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip Hacı Kasım."
İran, İsrail’e mesaj gönderdiği iddiasını yalanladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aracılığıyla İsrail'e mesaj gönderildiği iddiasını yalanladı.
Bekayi, GKRY medyasında yer alan iddiaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İranlı Sözcü, "İran hiçbir ülke aracılığıyla hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermemiştir. İddia temelden yalandır." ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini belirtmişti.
Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, gün içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini söylemişti.
Hristodulidis, "İran bizden İsrail'e bir mesaj iletmemizi istedi." demiş ve mesajı Netanyahu'ya ileteceğini ifade etmişti.
BM: Tüm tarafları çatışmadan uzak durmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları devam ederken, taraflara çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı.
BM İran Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Bu zor ve belirsiz zamanda İran halkının yanındayız.” ifadelerine yer verildi.
Çatışmaların siviller ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Artan askeri gerginlik siviller, bölgesel istikrar ve küresel barış için ciddi riskler oluşturuyor.” denildi.
"İsrail’in nükleer tesislere saldırıları kabul edilemez"
İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırılarının kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.
Sorunların yalnızca diyalogla çözülebileceği ifade edilerek, “BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi: ‘Artık bu tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli.’ BM, tüm tarafları çatışmadan uzaklaştırmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyor.” denildi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.